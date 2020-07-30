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Олейник подписал контракт с менеджером Хабиба Нурмагомедова

Олейник подписал контракт с менеджером Хабиба Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец ММА Алексей Олейник подписал контракт с менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Об этом менеджер сообщил в своём «твиттере».

Следующий бой Олейник проведёт 8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок российского бойца смешанных единоборств с американцем Дерриком Льюисом станет главным событием турнира UFC Vegas 6.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса.

Деррик Льюис выступает в UFC с 2014 года. За это время провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв. На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

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