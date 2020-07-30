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Валиев: переболел коронавирусом. Четыре литра шиповника выпил — и отпустило

Валиев: переболел коронавирусом. Четыре литра шиповника выпил — и отпустило
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев, который дебютирует в UFC 2 августа, рассказал, как переболел коронавирусом.

«Карантин в Дагестане? Честно говоря, тяжёлый момент был для нашей республики. У меня мать – врач-реаниматолог, она почти месяц находилась в «красной зоне». Очень переживал за неё, мы всё время созванивались, она делилась, какая обстановка была в больнице. Предостерегала меня от выхода на улицу и рассказывала о мерах предосторожности. Мы подошли внимательно ко всему. Но когда я сдал тест на антитела, он показал, что я переболел коронавирусом.

Всё-таки меня зацепило, да. Было так: один день я температурил, а ещё 10 дней не чувствовал запахов и вкуса. Но ничего серьёзного не было. По маминым указаниям супруга всё сделала. Выпил 4 литра шиповника, и отпустило», — рассказал Валиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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