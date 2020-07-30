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Тони Фергюсон грубо ответил хейтерам, которые предложили ему завязать с ММА

Тони Фергюсон грубо ответил хейтерам, которые предложили ему завязать с ММА
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец ММА Тони Фергюсон обратился с фанатам, которые считают, что ему нужно завязать с боями. По словам легковеса, ему стали чаще писать болельщики, предлагая завершить карьеру.

«Эти ублюдки списывают меня со счетов. Они говорят, что мне нужно уже сейчас завязать с боями. Хочу сказать им всем: пошли вы к чёрту, ублюдки», — цитирует Фергюсона ESPN.

Фергюсон говорил, что готов драться с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором или Дастином Порье, чтобы получить титульный поединок с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Последним соперником Фергюсона был Гэтжи. Джастин одержал победу техническим нокаутом. После поединка Фергюсона доставили в больницу.

Фергюсон хочет подраться с Макгрегором или Порье, чтобы получить титульный бой
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