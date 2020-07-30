Промоутер Чисоры: бой с Усиком, вероятно, состоится в октябре

Бывший британский боксёр Дэвид Хэй, представляющий интересы соотечественника, Дерека Чисоры, назвал сроки проведения поединка своего клиента с украинцем Александром Усиком. По словам Хэя, бой состоится в октябре.

«Бой, вероятно, состоится в октябре. К счастью, бокс постепенно возвращается. Поэтому бой запланирован на октябрь», — цитирует промоутера BoxingNews 24.

Предполагалось, что соперники встретятся на ринге 2 мая в Лондоне (Великобритания). Но из-за пандемии коронавируса планы изменились.

Их встреча откладывалась уже несколько раз. Поединок с британцем станет для Усика вторым в карьере в супертяжёлом весе. В дебютном бою в этой весовой категории он победил Чазза Уизерспуна.

Чисора — бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе. Усик говорил, что хотел бы подраться с Тайсоном Фьюри, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа — топовыми бойцами дивизиона.