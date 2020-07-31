Валиев всё ещё не получил рабочую визу в США, он должен провести бой 2 августа
Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев до сих пор не получил рабочую визу в США, которая ему необходима для выступления на турнире UFC, сообщает корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Спортсмен должен дебютировать в UFC уже 2 августа, в воскресенье. Он продолжает подготовку к дебютному бою, несмотря на проблему с визой.
Ранее стало известно, что Валиев переболел коронавирусом. При этом спортсмен уже вылечился.
Всего в смешанных единоборствах на счету Валиева 16 поединков, в 14 из них он победил.
Ранее 30-летний спортсмен из Дагестана в интервью «Чемпионату» поделился об ожиданиях от дебютного боя в UFC.
Тимур Валиев подписал контракт с UFC
- 31 июля 2020
-
00:25
-
00:07
- 30 июля 2020
-
23:15
-
21:42
-
20:26
-
19:51
-
19:02
-
17:51
-
15:21
-
14:03
-
12:31
-
12:01
-
11:11
-
10:30
-
10:00
-
09:01
-
00:55
- 29 июля 2020
-
23:40
-
21:24
-
20:59
-
20:32
-
20:25
-
20:00
-
18:42
-
17:37
-
16:45
-
16:11
-
15:03
-
14:22
-
14:01
-
13:42
-
12:50
-
12:01
-
11:30
-
11:03
Партнерский контент