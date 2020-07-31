Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Валиев всё ещё не получил рабочую визу в США, он должен провести бой 2 августа

Валиев всё ещё не получил рабочую визу в США, он должен провести бой 2 августа
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев до сих пор не получил рабочую визу в США, которая ему необходима для выступления на турнире UFC, сообщает корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Спортсмен должен дебютировать в UFC уже 2 августа, в воскресенье. Он продолжает подготовку к дебютному бою, несмотря на проблему с визой.

Ранее стало известно, что Валиев переболел коронавирусом. При этом спортсмен уже вылечился.

Всего в смешанных единоборствах на счету Валиева 16 поединков, в 14 из них он победил.

Ранее 30-летний спортсмен из Дагестана в интервью «Чемпионату» поделился об ожиданиях от дебютного боя в UFC.

Тимур Валиев подписал контракт с UFC
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020