Валиев всё ещё не получил рабочую визу в США, он должен провести бой 2 августа

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев до сих пор не получил рабочую визу в США, которая ему необходима для выступления на турнире UFC, сообщает корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Спортсмен должен дебютировать в UFC уже 2 августа, в воскресенье. Он продолжает подготовку к дебютному бою, несмотря на проблему с визой.

Ранее стало известно, что Валиев переболел коронавирусом. При этом спортсмен уже вылечился.

Всего в смешанных единоборствах на счету Валиева 16 поединков, в 14 из них он победил.

Ранее 30-летний спортсмен из Дагестана в интервью «Чемпионату» поделился об ожиданиях от дебютного боя в UFC.