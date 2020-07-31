Чимаев бросил вызов Диазу, Масвидалю и Макгрегору, Коннор, вероятно, согласился

Шведский боец Хамзат Чимаев, являющийся уроженцем Чеченской Республики, предложил президенту UFC Дэне Уайту организовать для него новый бой с топовым соперником.
«Мне начинает становиться скучно. Дэна, дай мне Нейта Диаза, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора в один и тот же вечер. Я могу разнести их всех. Я не хвастливый, я просто уверен в себе. Я пойму, если они откажутся драться со мной», — написал Чимаев в своём «твиттере».
Вскоре Макгрегор написал: «Я согласен». При этом непонятно, ответил ли он Чимаеву или говорил о чём-то другом.
На турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в минувшие выходные, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.
Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.
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