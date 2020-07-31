Челохсаев победил Шахназаряна на турнире KOld Wars, решение судей вызвало споры
В Минске завершился вечер профессионального бокса KOld Wars. В его главном поединке встретились Георгий Челохсаев и Айк Шахназарян. Последний активно принялся работать с самого начала боя и постоянно прессинговал соперника. Шахназарян был более изобретателен и работал комбинациями, в то время как Георгий лишь изредка удачно перехватывал атаки оппонента.
Поединок прошёл все отведённые регламентом десять раундов. По итогам встречи судьи раздельным решением отдали победу Челохсаеву — 97:94, 95:96, 96:95. При этом Шахназарян не скрывал своего удивления и недовольства. Георгий ещё до объявления решения судей всем своим видом демонстрировал, что не уверен в победе.
В соглавном поединке вечера Андрей Сироткин нокаутировал Артёма Карпеца.
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