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Забит Магомедшарипов назвал дату своего следующего боя и имя соперника

Забит Магомедшарипов назвал дату своего следующего боя и имя соперника
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов назвал дату следующего боя.

Соперником россиянина станет мексиканец Яир Родригес. Бой состоится 29 августа.

«Спустя два года с третьей попытки этот бой всё-таки состоится», — написал Магомедшарипов в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.

Напомним, последний раз Магомедшарипов появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он решением судей одолел Келвина Каттара. Ожидается, что следующую встречу боец проведёт в августе 2020 года. Вероятнее всего, его соперником станет Яир Родригес. Победитель встречи будет претендовать на титул и встретится с Александером Вокановски.

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