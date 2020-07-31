Забит Магомедшарипов назвал дату своего следующего боя и имя соперника
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов назвал дату следующего боя.
Соперником россиянина станет мексиканец Яир Родригес. Бой состоится 29 августа.
«Спустя два года с третьей попытки этот бой всё-таки состоится», — написал Магомедшарипов в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Забита Магомедшарипова.
Напомним, последний раз Магомедшарипов появлялся в октагоне в ноябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 163 в Москве он решением судей одолел Келвина Каттара. Ожидается, что следующую встречу боец проведёт в августе 2020 года. Вероятнее всего, его соперником станет Яир Родригес. Победитель встречи будет претендовать на титул и встретится с Александером Вокановски.
Магомедшарипов сравнил себя с вором из культового фильма «Один дома»
- 31 июля 2020
-
05:50
-
05:26
-
01:25
-
01:16
-
00:25
-
00:07
- 30 июля 2020
-
23:15
-
21:42
-
20:26
-
19:51
-
19:02
-
17:51
-
15:21
-
14:03
-
12:31
-
12:01
-
11:11
-
10:30
-
10:00
-
09:01
-
00:55
- 29 июля 2020
-
23:40
-
21:24
-
20:59
-
20:32
-
20:25
-
20:00
-
18:42
-
17:37
-
16:45
-
16:11
-
15:03
-
14:22
-
14:01
-
13:42
Партнерский контент