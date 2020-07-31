Ахмедов подерётся с Вайдманом в андеркарде боя Олейник — Льюис на турнире UFC Vegas 6

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов проведёт бой с американцем Крисом Вайдманом на турнире UFC Vegas 6, который состоится 8 августа.
Главным событием турнира будет бой россиянина Алексея Олейника с американцем Дерриком Льюисом.
Посмотреть запись можно в «инстаграме» UFC.
36-летний Крис Вайдман за карьеру одержал 14 побед и уступил в 5 боях. В 2013 году на турнире UFC 162 американец стал чемпионом UFC в среднем весе, победив нокаутом бразильца Андерсона Сильву. Отметим, что американец уступил в 5 из 6 последних поединках.
32-летний Омари Ахмедов, одержавший победу в 3 последних поединках кряду, имеет рекорд 20-3-1 в ММА. Последний свой бой он провёл в декабре 2019 года с американцем Яном Хейнишем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
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