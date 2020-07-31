Дебют Валиева в UFC сорвался из-за проблем с документами

Российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев не выступит на ближайшем турнире UFC из-за проблем с визовыми документами.

«Вовремя не пришла петиция», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Валиев добавил, что в ближайшее время проблема решится и что он сможет дебютировать в организации.

Спортсмен должен был дебютировать в UFC уже 1 августа. Планировалось, что его соперником станет американец Джамал Эммерс. Несмотря на проблему с визой, он продолжает подготовку к дебютному бою. Ранее стало известно, что Валиев переболел коронавирусом.

Всего в смешанных единоборствах на счету Валиева 16 поединков, в 14 из них он победил. Ранее 30-летний спортсмен из Дагестана в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от дебютного боя в UFC.