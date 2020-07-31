Александр Карелин прокомментировал поступок боксёра Старцева, который убил мужчину

Легендарный борец греко-римского стиля трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал инцидент с 38-летним боксёром Михаилом Старцевым, который в ходе драки убил 40-летнего Павла Рохлова.

«Всегда обладание специальными навыками, навыками единоборства является отягчающим обстоятельством в подобных ситуациях. Конечно, нужно помнить, что каждый из нас — это оружие», — сказал Карелин в эфире телеканала «Звезда».

«Александр Александрович, спасибо вам за мудрые слова!» — написала вдова Рохлова в своём «инстаграме».

Напомним, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула произошла драка с участием нескольких жителей города. В ходе конфликта 40-летнему мужчине были причинены травмы, не совместимые с жизнью. Старцев публично не признал вину и сразу после происшествия удалил все свои аккаунты из социальных сетей. Вдова убитого также обвинила в произошедшем спортсмена. Она заявила, что её муж пришёл на помощь мужчине с тростью.