Фергюсон ответил на вопрос о вражде с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал, как относится к действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Напомним, ранее Фергюсон не раз троллил Нурмагомедова в социальных сетях. Бойцы должны были подраться на турнире UFC в мае, но поединок сорвался, так как Хабиб не смог покинуть Россию ввиду карантина по коронавирусу. Это был уже пятый случай срыва боя Нурмагомедов — Фергюсон.

«Я не настаиваю [на бое с Нурмагомедовым]. Если такова воля бога… Каждый раз перед боем с ним что-то случалось. Но, если мне предложат, я не буду против.

Я действительно хотел бы с ним сразиться. Но вражды уже нет. Уже много копий сломано», — приводит слова Фергюсона ESPN.