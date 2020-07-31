Фергюсон ответил на вопрос о вражде с Нурмагомедовым
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон рассказал, как относится к действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Напомним, ранее Фергюсон не раз троллил Нурмагомедова в социальных сетях. Бойцы должны были подраться на турнире UFC в мае, но поединок сорвался, так как Хабиб не смог покинуть Россию ввиду карантина по коронавирусу. Это был уже пятый случай срыва боя Нурмагомедов — Фергюсон.
«Я не настаиваю [на бое с Нурмагомедовым]. Если такова воля бога… Каждый раз перед боем с ним что-то случалось. Но, если мне предложат, я не буду против.
Я действительно хотел бы с ним сразиться. Но вражды уже нет. Уже много копий сломано», — приводит слова Фергюсона ESPN.
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