Пётр Ян: приходилось драться, чтобы копейки заработать

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян рассказал, как начиналась его карьера в смешанных единоборствах. Ян выступает в MMA с 2014 года.
«У тебя изначально должна быть жажда соперничества, желание чего-то достичь в этой жизни, стать лучше. Сделать так, чтобы хорошо было не только тебе, но и родным, близким, как-то помогать им. Конечно, возможностей проявить себя в молодости было немного — в силу возраста или каких-то моих познаний. Приходилось драться где-то или как-то крутиться, чтобы копейки заработать.
Не сказал бы, что мой характер формировался в уличных драках, просто я много времени проводил на улице и занимался спортом. Драки ведь случались в безвыходных ситуациях. Сейчас, возможно, я на эту ситуацию посмотрел бы по-другому, потому что любой конфликт можно разрешить с помощью разговора. Но это была молодость, вспыльчивость. Играли роль и места, где я рос, — это небольшие города с суровой энергетикой (Пётр Ян родился в Дудинке Красноярского края, после девятого класса переехал в Омск. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова спортсмена «Лента.ру».
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