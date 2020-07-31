Волкановски назвал условие для боя с Магомедшариповым

Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории американец Александер Волкановски рассказал, при каком условии согласится выйти в октагон с россиянином Забитом Магомедшариповым. По его словам, это произойдёт в том случае, если Магомедшарипов в поединке с Яиром Родригесом одержит красивую победу.

«Корейский Зомби и Забит — это два главных претендента. Нужен только один бой, одна яркая победа, и тогда, гарантирую, все станут кричать имя победителя.

Если Зомби нокаутирует Ортегу или Забит нокаутирует или выполнит сумасшедший болевой или удушающий приём в бою с Яиром Родригесом — гарантирую, все тогда станут кричать его имя», — рассказал Волкановски в интервью YouTube-каналу Submission Radio.