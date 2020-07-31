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Макгрегор поднялся в обновлённом рейтинге UFC, Магомедшарипов опустился на одну строчку

Макгрегор поднялся в обновлённом рейтинге UFC, Магомедшарипов опустился на одну строчку
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC на официальном сайте представила обновлённый рейтинг бойцов промоушена. Конор Макгрегор улучшил позиции в лёгком дивизионе. Он обогнал Дэна Хукера и вышел на четвёртое место.

В рейтинге вне зависимости от весовых категорий Тони Фергюсон потерял две позиции и теперь занимает 15-е место, его обошли Дейвисон Фигередо и Роберт Уиттакер.

В полулёгком весе россиянин Забит Магомедшарипов опустился на третье место, его обошёл Брайан Ортега. Нейт Диаз потерял одно место в рейтинге полусреднего веса. Теперь он 12-й. Нейта опередил Висенте Луке.

В полутяжёлом весе на одну строчку свои позиции улучшили Никита Крылов и Магомед Анкалаев. Российский боец Алексей Олейник вошёл в топ-10 тяжёлого дивизиона.

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