Тилл порвал коленные связки во втором раунде боя с Уиттакером

Британский средневес UFC Даррен Тилл получил серьезную травму колена в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером. Как сообщил тренер Колин Эрон, боец во втором раунде порвал связки коленного сустава, но всё равно продержался до конца.



«Он разорвал коленные связки во втором раунде. Как он продержался ещё три раунда — врачи в шоке. Тилл будет в гипсе ближайшие шесть недель. Дальше мы посмотрим», — приводит слова Эрона ESPN.

Напомним бывший чемпион среднего веса австралиец Уиттакер (20-5) единогласным решением судей одержал победу над англичанином Тиллом на турнире UFC Fight Island 3, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).



Благодаря победе Роберт стал претендентом на титул в среднем весе.