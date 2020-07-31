Пауло Коста: даже после того как нокаутирую Адесанью, не пожму ему руку

Претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста заявил, что не пожмёт руку Исраэлю Адесанье после боя.

«Даже после того как нокаутирую его, не пожму ему руку. Это будет дико. Уверен, нокаутирую его во втором раунде, потому что в первом он будет много бегать. Но я не буду ждать, как это делал Ромеро. Буду охотиться на него в клетке, сокращать дистанцию, бить по лицу и корпусу. Не надо ходить за ним так быстро, как Уиттакер, но и не надо так медленно, как Ромеро. Я могу давить все 25 минут боя. В моих руках много силы. Мне нужен один удар, чтобы все закончить.

Просто хотел сказать Адесанье: «Давай драться. Для тебя настало время сразиться со мной, встретиться лицом к лицу. Давай посмотрим, сколько ударов ты сможешь вынести по своему тощему телу, тощей физиономии», – цитирует Косту MMAJunkie.

Ранее сообщалось, что Адесанья проведёт следующий поединок с Костой 19 сентября. Но Дана Уайт эту информацию опроверг.