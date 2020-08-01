Журналист ESPN: Макгрегор заявил, что его слова были не про Чимаева

Журналист ESPN Ариэль Хельвани опровергнул предположение, что Конор Макгрегор объявил о готовности драться с Хамзатом Чимаевым. По его словам, он лично общался с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях и получил подтверждение.

«Коротко пообщался с Конором. Он заявил, что его твит «я принимаю» не был о Хамзате Чимаеве, несмотря на то что мы слышали накануне. Тем не менее он отказался уточнить, к кому обращался на самом деле», — сообщил Хельвани в «Твиттере».



Напомним, Чимаев вызвал на поединок сразу троих бойцов: Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора. Ирландец после этого написал «я принимаю».



На турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в минувшие выходные, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.