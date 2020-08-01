Тайсон: мои дети думают, что я должен спокойно сидеть на своей старой заднице
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, как его дети отнеслись к решению отца вернуться на ринг и провести бой с Роем Джонсом.
Тайсон заявляет, что он в отличной форме, в то время, как его дети уверяют его в том, что он слишком стар.
«Мои дети думают, что я должен спокойно сидеть на своей старой заднице. Но что они знают? Я уверен в себе. Они не знают, как бороться, ни один из моих детей не может победить меня в бою, так, о чём они говорят?» — приводит слова Тайсона BoxingScene.
Напомним, ранее стало известно, что 12 сентября 54-летний Тайсон проведёт выставочный поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Бой состоится в Калифорнии.
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