Теофимо Лопес хочет больше денег за бой с Василием Ломаченко. Поединок под угрозой отмены

Поединок в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко и обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом под угрозой срыва, утверждает инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.



«Источники сообщают, что Теофимо Лопесу предложили 1,2 миллиона долларов за бой 3 октября в лёгком весе против Василия Ломаченко. Но он хочет гораздо больше. Поединок под угрозой срыва. Ломаченко принял предложение провести бой за сумму более 3,25 миллиона долларов», — написал Коппинджер на своей странице в «Твиттере».



Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. В итоге было принято решение провести бой 3 октября.