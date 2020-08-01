Олейник: Емельяненко не тренируется, он просто к какому-то бою подтягивает форму

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал результат боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. Поединок, проходивший на турнире АСА 107, закончился победой Исмаилова. Бой был остановлен в третьем раунде, Исмаилов победил техническим нокаутом.

«Считаю, из поражения Емельяненко нельзя делать вывод, что старая школа не работает. Моё мнение, Саша не тренируется. Порядочно, прилично, как настоящий профессионал, он не пашет последние несколько лет. Не год, не два, не три – больше. Он просто к какому-то бою подтягивает форму, и всё.

Не видел его тренеров, которые бы целенаправленно его готовили. У нас в зале АТТ есть несколько тренеров: они берут на одного бойца два-три тренера, которые держат его в жёстком режиме. Две-три тренировки в день. Чётко график, план, питание и режим расписаны на два-три месяца. Спарринг-партнёры подбираются под соперника, которые обладают схожими габаритами и копируют технику оппонента, и ты всё время с ними работаешь. Когда тебя гоняют профи, тренируешься с профи, это даёт результат, и на профессиональном уровне становишься сильнее.

Могу ошибаться, извини, Саша, но, мне кажется, у тебя такого режима нет. Ни с питанием, ни с тренерами, ни с тем, что тебя гоняют и ты полностью выполняешь все указания тренеров», — приводит слова Олейника Fighttime со ссылкой на YouTube-канал «Ушатайка».