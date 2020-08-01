Актёр Пореченков рассказал об ожиданиях от боя Джонса и Тайсона

Известный российский актёр Михаил Пореченков поделился ожиданиями от боксёрского поединка американцев Роя Джонса-младшего и Майка Тайсона. Бой состоится 12 сентября в Калифорнии (США).

«Это две легенды мирового бокса — и Рой Джонс-младший, и Майк Тайсон. Но увидеть их на ринге после завершения карьеры — это большое счастье. Поэтому будем радоваться этому моменту, смотреть, восхищаться, потому что это действительно два великих мастера!

За кого болеть? Болеть нужно за обоих, потому что в таком возрасте снова выйти на ринг и показывать великую школу бокса могут только великие люди. Поэтому им удачи и здоровья, а нам — хороших впечатлений!» — сказал Пореченков в комментарии на канале AllFight в YouTube.

51-летний Джонс и 54-летний Тайсон проведут выставочный поединок. Джонс одержал 66 побед за карьеру. Тайсон в 58 боях одержал 50 побед.