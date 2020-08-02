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На турнире UFC отменили ещё один поединок. Боец потерял сознание перед выходом в октагон

На турнире UFC отменили ещё один поединок. Боец потерял сознание перед выходом в октагон
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 1 на 2 августа мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173.
Бой между Тревином Джайлсом и Кевином Холландом в рамках основного карда отменён, сообщает MMA Fighting. Перед выходом в октагон Джайлс потерял сознание.

Ранее из-за коронавируса был отменён бой между Эдом Херманом и Джеральдом Миршертом.

Главным событием турнира станет бой Дерек БрансонЭдмен Шахбазян. По итогам взвешивания Брансон перевесил Шахбазяна — 84,3 кг против 84,1 кг. В соглавном бою встретятся Джоанн Калдервуд и Дженнифер Майя.

Ещё до турнира бой бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканки Ирен Алданы, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 173, был отменён из-за коронавируса у Ирен.

Бой Херман – Миршерт на UFC Fight Night 173 отменён из-за коронавируса
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