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Майя победила Калдервуд сабмишеном в соглавном бою турнира UFC Fight Night 173

Майя победила Калдервуд сабмишеном в соглавном бою турнира UFC Fight Night 173
Бокс/ММА / UFC 0

В США на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В соглавном бою турнира в женском наилегчайшем весе встретились 33-летняя представительница Шотландии Джоанн Калдервуд и 31-летняя бразильянка Дженнифер Майя.

Спустя 4 минуты и 30 секунд бой был завершён победой Дженнифер Майя болевым приёмом на локоть. Для 31-летней спортсменки из Бразилии это уже 18-я победа в карьере ММА, при 6 поражениях.

Главным событием турнира станет бой Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян. По итогам взвешивания Брансон перевесил Шахбазяна — 84,3 кг против 84,1 кг. Ещё до турнира бой бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканки Ирен Алданы, который и должен был изначально стать главным событием турнира UFC Fight Night 173, был отменён из-за коронавируса у Ирен.

UFC 2020. UFC Fight Night 173, Лас-Вегас, США
Джоанн Калдервуд - Дженнифер Майя (W)
02 августа 2020, воскресенье. 05:30 МСК
Дженнифер Майя
Окончено
SD
Джоанн Калдервуд
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