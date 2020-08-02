Майя победила Калдервуд сабмишеном в соглавном бою турнира UFC Fight Night 173

В США на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В соглавном бою турнира в женском наилегчайшем весе встретились 33-летняя представительница Шотландии Джоанн Калдервуд и 31-летняя бразильянка Дженнифер Майя.
Спустя 4 минуты и 30 секунд бой был завершён победой Дженнифер Майя болевым приёмом на локоть. Для 31-летней спортсменки из Бразилии это уже 18-я победа в карьере ММА, при 6 поражениях.
Главным событием турнира станет бой Дерек Брансон — Эдмен Шахбазян. По итогам взвешивания Брансон перевесил Шахбазяна — 84,3 кг против 84,1 кг. Ещё до турнира бой бывшей чемпионки UFC Холли Холм и мексиканки Ирен Алданы, который и должен был изначально стать главным событием турнира UFC Fight Night 173, был отменён из-за коронавируса у Ирен.
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