Брансон победил Шахбазяна техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Fight Night 173

В США на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В главном бою турнира в мужском среднем весе встретились 36-летний американец Дерек Брансон и 22-летний представитель Армении Эдмен Шахбазян.

Противостояние было завершено в третьем раунде техническим нокаутом в исполнении американского спортсмена, для которого эта победа стала 22-й в карьере ММА при 7 поражениях. Шахбазяна проиграл впервые в карьере, ранее на его счету было 11 побед.

В соглавном бою турнира в женском наилегчайшем весе 31-летняя бразильянка Дженнифер Майя.одержала победу болевым приёмом на локоть над 33-летней представительницей Шотландии Джоанн Калдервуд.