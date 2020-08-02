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Брансон победил Шахбазяна техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Fight Night 173

Брансон победил Шахбазяна техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Fight Night 173
Бокс/ММА / UFC 0

В США на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В главном бою турнира в мужском среднем весе встретились 36-летний американец Дерек Брансон и 22-летний представитель Армении Эдмен Шахбазян.

Противостояние было завершено в третьем раунде техническим нокаутом в исполнении американского спортсмена, для которого эта победа стала 22-й в карьере ММА при 7 поражениях. Шахбазяна проиграл впервые в карьере, ранее на его счету было 11 побед.

В соглавном бою турнира в женском наилегчайшем весе 31-летняя бразильянка Дженнифер Майя.одержала победу болевым приёмом на локоть над 33-летней представительницей Шотландии Джоанн Калдервуд.

UFC 2020. UFC Fight Night 173, Лас-Вегас, США
Дерек Брансон (W) - Эдмен Шахбазян
02 августа 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Дерек Брансон
Окончено
TKO
Эдмен Шахбазян
Майя победила Калдервуд сабмишеном в соглавном бою турнира UFC Fight Night 173
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