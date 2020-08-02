Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Кормье в бою с Миочичем на UFC 252

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, обратился к 41-летнему американцу Даниэлю Кормье в преддверии его боя на UFC 252 со Стипе Миочичем.

«Вперёд и удачи, я очень взволнован и рад твоему следующему бою с отличным противником», — написал Нурмагомедов в «инстаграм-сториз», обратившись к Кормье. «Я уверен, что эти парни доставят вам неприятности», — добавил Хабиб, комментируя опубликованное фото с членами зала АКА.

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке, в августе 2019 года, американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. С тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне. Их следующий бой состоится 15 августа на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (США).



Даниэль Кормье не раз заявлял, что, независимо от исхода третьей встречи, после неё завершит карьеру.