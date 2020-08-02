Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Кормье в бою с Миочичем на UFC 252

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся действующим чемпионом UFC в лёгком весе, обратился к 41-летнему американцу Даниэлю Кормье в преддверии его боя на UFC 252 со Стипе Миочичем.
«Вперёд и удачи, я очень взволнован и рад твоему следующему бою с отличным противником», — написал Нурмагомедов в «инстаграм-сториз», обратившись к Кормье. «Я уверен, что эти парни доставят вам неприятности», — добавил Хабиб, комментируя опубликованное фото с членами зала АКА.
Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во второй схватке, в августе 2019 года, американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. С тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне. Их следующий бой состоится 15 августа на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (США).
Даниэль Кормье не раз заявлял, что, независимо от исхода третьей встречи, после неё завершит карьеру.
- 2 августа 2020
-
07:41
-
06:31
-
05:58
-
04:57
-
01:56
- 1 августа 2020
-
23:26
-
22:25
-
21:35
-
20:50
-
20:48
-
18:43
-
17:19
-
14:43
-
13:48
-
13:06
-
11:19
-
11:00
-
09:39
-
09:17
-
04:08
- 31 июля 2020
-
23:35
-
22:15
-
20:37
-
18:56
-
17:25
-
16:11
-
15:03
-
14:05
-
13:02
-
12:02
-
11:33
-
11:01
-
10:26
-
10:02
-
09:30