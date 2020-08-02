Царукян: хотелось бы подраться с Хабибом, но думаю, что это нереальный бой

Российский боец ММА Арман Царукян признался, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Царукян рассказал, как можно справиться с Нурмагомедовым, который не потерпел ни одного поражения.

«Хотелось бы подраться с Хабибом, но, думаю, это нереальный бой. Пока дойду, это займёт очень большое время, а Хабиб — один-два боя, и уйдёт уже.

Работал бы с ним в стойке, не отходил бы назад, больше встречал бы его и не давал прижиматься к сетке, потому что он хорошо заходит, когда ты рядом с сеткой и он поддавливает.

Я бы крутился, выдерживал безопасную дистанцию, чтобы он не проходил. План на бой вижу таким: если Хабибу не дать бороться, можно спокойно выиграть. Но не дать ему бороться — очень тяжело.

Смотрю все его бои – пока никто не смог такого сделать. Чтобы не дать ему бороться, нужна база вольной борьбы, которой нет у американцев. У него были очень крутые джитсеры, но не было вольника, который знает азы защиты от перевода вниз. Такого соперника, как я, у него не было», — сказал Царукян на YouTube-канале Fight Show.