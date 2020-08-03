Боец UFC Валиев: Емельяненко выглядел жалко. Ему надо в кулачные бои

Российский боец UFC Тимур Валиев прокомментировал поражение Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым. Напомним, 24 июля Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде боя, который состоялся на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Он в этом бою выглядел очень плохо, очень жалко. Александр — легенда, он мне нравится, прикольный. Жалко. В прошлых боях с топовыми тяжами смотрелся мощно, просто Мага чётко подошёл к поединку, всё сделал по уму.

Вставать он не умеет, колени у него нерабочие, как я понял. Пластики нет. Мне кажется, Александру надо по боксу выступать. Или вот эта тема, Bare Knuckle FC (лига кулачных боёв. — Прим. «Чемпионата»), подошла бы ему, ему надо туда. Но он невыездной, кажется?» — сказал Валиев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».