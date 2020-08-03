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«Порвёт за своих». Алексей Олейник объяснил, почему подписал контракт с менеджером Хабиба

«Порвёт за своих». Алексей Олейник объяснил, почему подписал контракт с менеджером Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, почему решил сотрудничать с менеджером Али Абдель-Азизом, который, в частности, представляет интересы обладателя пояса промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«По моей инициативе был разорван контракт с моим предыдущим менеджментом. В принципе мы разошлись нормально, без претензий друг к другу. Но мне показалось, что менеджер недостаточно старается для бойца.

Мне нравится его [Абдель-Азиза] отношение к своим ребятам. За своих ребят он готов порвать, за них он всегда стоит горой. И он не старается угодить и тем и тем, как многие другие. Он всегда защищает интересы своих бойцов, даже порой в ущерб собственным интересам. Мне это импонирует», — цитирует Олейника «Спорт-экспресс».

Напомним, 8 августа Олейник проведёт бой с Дерриком Льюисом. Поединок возглавит кард турнира UFC в Лас-Вегасе.

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