Бой Емельяненко — Исмаилов посмотрело свыше 7,5 млн человек

Поединок с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, который состоялся на номерном турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA), прошедшем 24 июля в городе Сочи, посмотрело более 7,5 млн человек, отмечается в сообщении организации.

Напомним, Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

Посмотреть инфографику, посвящённую бою Емельяненко — Исмаилов, можно в официальном «инстаграме» ACA.

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в смешанных единоборствах. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья в MMA.

Ранее Исмаилов рассказал, при каком условии согласится провести матч-реванш с бойцом MMA Владимиром Минеевым.