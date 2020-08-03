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«Рен ТВ» покажет бой Олейник — Льюис, который возглавит турнир UFC 8 августа

«Рен ТВ» покажет бой Олейник — Льюис, который возглавит турнир UFC 8 августа
Бокс/ММА / UFC 0

Телеканал «Рен ТВ» в прямом эфире покажет поединок с участием российского тяжеловеса Алексея Олейника и американца Деррика Льюиса. Напомним, бой Олейник — Льюис возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 8 на 9 августа мск.

Также сообщается, что «Рен ТВ» покажет другие три поединка основного карда турнира: Омари АхмедовКрис Вайдман, Маки ПитолоДаррен Стюарт, Яна КуницкаяЮлия Столяренко. Ориентировочное начало прямой трансляции 9 августа — 5:00 мск.

Алексей Олейник в третий раз примет участие в главном поединке турнира UFC. Российский тяжеловес участвовал в первом в истории мероприятии промоушена в России, которое прошло в Москве осенью 2018 года. Помимо этого в апреле 2019 года Алексей сразился с Алистером Оверимом в главном поединке турнира в Санкт-Петербурге.

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