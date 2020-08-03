«Рен ТВ» покажет бой Олейник — Льюис, который возглавит турнир UFC 8 августа

Телеканал «Рен ТВ» в прямом эфире покажет поединок с участием российского тяжеловеса Алексея Олейника и американца Деррика Льюиса. Напомним, бой Олейник — Льюис возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 8 на 9 августа мск.
Также сообщается, что «Рен ТВ» покажет другие три поединка основного карда турнира: Омари Ахмедов – Крис Вайдман, Маки Питоло – Даррен Стюарт, Яна Куницкая — Юлия Столяренко. Ориентировочное начало прямой трансляции 9 августа — 5:00 мск.
Алексей Олейник в третий раз примет участие в главном поединке турнира UFC. Российский тяжеловес участвовал в первом в истории мероприятии промоушена в России, которое прошло в Москве осенью 2018 года. Помимо этого в апреле 2019 года Алексей сразился с Алистером Оверимом в главном поединке турнира в Санкт-Петербурге.
- 3 августа 2020
-
15:01
-
14:00
-
13:01
-
12:20
-
11:02
-
10:00
-
09:02
-
00:47
- 2 августа 2020
-
23:42
-
22:35
-
20:22
-
18:22
-
15:49
-
13:56
-
12:44
-
11:13
-
10:12
-
09:24
-
07:41
-
06:31
-
05:58
-
04:57
-
01:56
- 1 августа 2020
-
23:26
-
22:25
-
21:35
-
20:50
-
20:48
-
18:43
-
17:19
-
14:43
-
13:48
-
13:06
-
11:19
-
11:00