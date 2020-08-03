Чимаев: я не стану Хабибом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, рассказал, как относится к сравнениям с обладателем пояса промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я себя ни с кем не сравниваю. Я не стану Хабибом или кем-то другим.

Хабиб — хороший парень, мне он очень нравится. Я уважаю этого парня и ценю то, что он делает для своего народа», — цитирует Чимаева ТАСС.

На турнире UFC Fight Island 3, который состоялся в июле, Хамзат Чимаев провёл поединок с британцем Рисом Макки. Спустя 3 минуты и 9 секунд бой был завершён победой уроженца Чечни техническим нокаутом. После победы 16 июля сабмишеном в дебютном бою в UFC с Джоном Филлипсом на турнире UFC on ESPN 13 эта виктория стала для Чимаева второй за 10 дней, что является рекордом организации. К тому же в том бою он выступал в средней весовой категории.

Хамзат Чимаев приехал в Швецию в 2011 году, запросив у этой страны политического убежища. Кроме отца, который до сих пор живёт в Чечне, в 2019 году вся семья Чимаева переехала в Швецию, а сам спортсмен стал представлять эту страну на различных международных соревнованиях.