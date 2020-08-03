Шлеменко — о критике врача боя Шахбазяна и Брансона: с Дадашевым была похожая ситуация

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о работе врача на поединке Эдмена Шахбазяна и Дерека Брансона. Ранее президент UFC Дана Уайт раскритиковал врача из-за того, что он не остановил бой после концовки второго раунда, а дал Шахбазяну время прийти в себя.
«Врач спрашивал Шахбазяна, готов ли он драться. Шахбазян хотел драться. У нас с Максимом Дадашевым была похожая ситуация, к сожалению. Тут бы слушать самого Шахбазяна. Но когда он выходил на третий раунд, было видно, что он никакой. Я сам удивился, что он пошёл. Тут больше вопросов к самому спортсмену и его углу, а не к врачу. Хотя с другой стороны, представьте, если бы Шахбазян выиграл нокаутом. Тут надо спрашивать спортсмена. Врач здесь не виноват. Врач всегда руководствуется ответом бойца. Уверен, он действовал по инструкции. Он — американец, а там все действуют по правилам», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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