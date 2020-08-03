Мужчина, напавший на журналиста в 2017 году, снова подрался в день ВДВ

Александр Орлов по прозвищу Колобок, получивший известность после нападения на журналиста НТВ Никиту Развозжаева в парке в 2017 году в день ВДВ, снова оказался в центре потасовки, сообщает РЕН ТВ.
На этот раз Орлов попытался поцеловать актрису Марию Берсеневу, сыгравшую главную роль в сериале «Маргоша». За девушку вступился прохожий. В ходе потасовки Орлов разбил оппоненту телефон.
«Откуда ни возьмись появился тучный мужчина и ринулся на меня с криком „а кто это тут у нас?“. Я посторонилась и говорю „э-э-э-э“. А потом подскочил другой какой-то парень. Этого тучного мужчину двое каких-то ребят сдерживали. Но он вырвался. И он получил, по-моему, даже в челюсть. Вообще не поняла, что это было. А потом выяснилось, что сегодня День ВДВ. Не знала. Если бы знала, может быть, и не пошла бы никуда. Хотя я была не в Парке Горького», — рассказала Мария Берсенева.
После истории с нападением на журналиста в день ВДВ Орлов принимал участие в любительском поединке по боксу с другим журналистом — пермяком Романом Четиным. Орлов одержал победу по очкам по итогам четырёхраундового боя.
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