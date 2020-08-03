Алексей Олейник — Деррик Льюис. Проморолик к турниру UFC Vegas 6

Пресс-служба UFC представила проморолик турнира UFC Vegas 6. Турнир пройдёт 8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



Главным поединком вечера станет противостояние российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника с американцем Дерриком Льюисом.

Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис. Он выступает в UFC с 2014 года. За это время провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв. На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.