Алексей Олейник — Деррик Льюис. Проморолик к турниру UFC Vegas 6
Пресс-служба UFC представила проморолик турнира UFC Vegas 6. Турнир пройдёт 8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Главным поединком вечера станет противостояние российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника с американцем Дерриком Льюисом.
Напомним, 9 мая на турнире UFC 249 Олейник раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума, несмотря на то что не считался фаворитом поединка, после чего вошёл в топ-10 бойцов UFC тяжёлого веса. Следующим соперником россиянина станет американский тяжеловес Деррик Льюис. Он выступает в UFC с 2014 года. За это время провёл 12 поединков, победив восемь раз, а ещё четыре раза проиграв. На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.
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