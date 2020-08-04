Спайсли исключён из UFC из-за приёма антидепрессантов
Американский боец ММА в средней весовой категории Эрик Спайсли исключён из Ultimate Fighting Championship после того, как снялся с турнира UFC в выходные из-за проблем с весогонкой, сообщает The Sun.
33-летний Спайсли должен был выйти в октагон против Маркуса Переса, но в последний момент его заменили на Чарли Онтивероса. Сам Спайсли заявил, что связывает проблемы со здоровьем с приёмом антидепрессантов, которые он употреблял после травмы в прошлом поединке.
В 2018 году Эрика Спайсли уже исключали из UFC, тогда причиной стали три подряд поражения, однако затем бойца вернули в организацию.
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