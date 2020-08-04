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Спайсли исключён из UFC из-за приёма антидепрессантов

Спайсли исключён из UFC из-за приёма антидепрессантов
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец ММА в средней весовой категории Эрик Спайсли исключён из Ultimate Fighting Championship после того, как снялся с турнира UFC в выходные из-за проблем с весогонкой, сообщает The Sun.

33-летний Спайсли должен был выйти в октагон против Маркуса Переса, но в последний момент его заменили на Чарли Онтивероса. Сам Спайсли заявил, что связывает проблемы со здоровьем с приёмом антидепрессантов, которые он употреблял после травмы в прошлом поединке.

В 2018 году Эрика Спайсли уже исключали из UFC, тогда причиной стали три подряд поражения, однако затем бойца вернули в организацию.

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