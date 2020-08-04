Макгрегор высмеял Хабиба за слова о бое с Гэтжи и удалил комментарий. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о поединке с Джастином Гэтжи.

Напомним, Нурмагомедов оставил комментарий под постом комментатора Джо Рогана в «Инстаграме», в котором показана тренировка Гэтжи. Россиянин написал: «Джастин — отличный человек и хороший соперник для меня. Но, когда мы окажемся в закрытом октагоне, он должен быть готов не только к боксёрскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю».

«Иными словами, «за клеткой я буду бегать, нагадив в штаны, а в первые десять секунд боя нырну в ноги, чтобы как следует внюхаться в его бандаж», — написал Макгрегор в своём «твиттере». Вскоре после этого он удалил комментарий.