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Макгрегор высмеял Хабиба за слова о бое с Гэтжи и удалил комментарий. Фото

Макгрегор высмеял Хабиба за слова о бое с Гэтжи и удалил комментарий. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на слова обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о поединке с Джастином Гэтжи.

Напомним, Нурмагомедов оставил комментарий под постом комментатора Джо Рогана в «Инстаграме», в котором показана тренировка Гэтжи. Россиянин написал: «Джастин — отличный человек и хороший соперник для меня. Но, когда мы окажемся в закрытом октагоне, он должен быть готов не только к боксёрскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю».

«Иными словами, «за клеткой я буду бегать, нагадив в штаны, а в первые десять секунд боя нырну в ноги, чтобы как следует внюхаться в его бандаж», — написал Макгрегор в своём «твиттере». Вскоре после этого он удалил комментарий.

Фото: https://twitter.com/thenotoriousmma?lang=ru

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