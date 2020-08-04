UFC Fight Night 174: полный кард турнира с главным боем Олейник — Льюис

8 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174 (другое название — UFC Vegas 6). В главном бою сразятся тяжеловесы россиянин Алексей Олейник и американец Деррик Льюис. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Тяжёлый вес: Деррик Льюис (23-7-0) — Алексей Олейник (59-13-1)

Средний вес: Омари Ахмедов (19-3-1) – Крис Уайдман (14-5-0)

Средний вес: Даррен Стюарт (12-5-0) – Маки Питоло (12-4-0)

Женский легчайший вес: Юлия Столяренко (9-3-2) – Яна Куницкая (12-5-0)

Лёгкий вес: Бенейл Дариуш (18-4-1) – Скотт Хольцман (14-3-0).

Предварительный кард

Полусредний вес: Тим Минс (29-12-1) – Лауреано Старополи (8-2-0)

Лёгкий вес: Насрат Хакпараст (11-3-0) – Александр Муньос (6-0-0)

Средний вес: Эндрю Санчес (13-5-0) – Веллингтон Турман (16-3-0)

Лёгкий вес: Джастин Джейнес (9-2-0) – Гэвин Такер (11-1-0)

Полулёгкий вес: Питер Барретт (10-1-0) – Юссеф Залал (8-3-0)

Легчайший вес: Ирвин Ривера (10-5-0) — Али Аль-Каиси (8-2-0).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Льюис — Олейник.