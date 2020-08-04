«Детский сад какой-то». Тина Канделаки отреагировала на твит Макгрегора в адрес Хабиба

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на твит бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в адрес обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, Нурмагомедов оставил комментарий под постом комментатора Джо Рогана в «Инстаграме», в котором показана тренировка его следующего соперника Джастина Гэтжи. Россиянин написал: «Джастин — отличный человек и хороший соперник для меня. Но, когда мы окажемся в закрытом октагоне, он должен быть готов не только к боксёрскому поединку, ведь я не Дастин и не Тони. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю». Макгрегор ответил: «Иными словами, «за клеткой я буду бегать, нагадив в штаны, а в первые 10 секунд боя нырну в ноги, чтобы как следует внюхаться в его бандаж». Вскоре после этого он удалил комментарий.
«Конор Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов — Гэтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трешток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет.
Детский сад какой-то», — написала Канделаки в своём «твиттере».
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