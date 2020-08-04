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Исмаилов: в реванше с Емельяненко будет то же самое

Исмаилов: в реванше с Емельяненко будет то же самое
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сказал, что его не слишком интересует возможность проведения матча-реванша с Александром Емельяненко. При этом он признал, что готов изменить мнение, если ему предложат достойный гонорар.

Напомним, 24 июля Емельяненко и Исмаилов провели поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Магомед победил Александра техническим нокаутом в третьем раунде.

«Я считаю, что это не будет интересно и актуально. Произойдёт то же самое. Но за правильную сумму я готов дать реванш. Это уже будет обсуждаться, когда захотят реванш.

Какая сумма? Это нормальная цифра должна быть. Я же в космосе. Я улетел в космос. Если будет правильное предложение, то почему бы нет?» — рассказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

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