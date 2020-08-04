Девушка — боец MMA Валери Лореда показала два фото в постели

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» четыре новые фотографии. На двух снимках спортсменка, одетая в блузку и короткие шорты, находится у окна, на двух других — в постели.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Валери Лореды.

22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года, победив Колби Флетчер техническим нокаутом. В июне 2019 года она победила Ларкин Дэш решением судей — пока это последний её поединок.

Ранее Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании среди девушек в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Германии среди девушек в категории до 59 кг, в 2017 году — серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в категории до 67 кг. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.