Хабиб начал отсчёт дней до боя с Гэтжи и показал фото с тренировки
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал вести отсчёт дней до боя с временным чемпионом лиги в лёгком дивизионе Джастином Гэтжи. Кроме того россиянин поделился философской мыслью и фотографиями с тренировки.
«Вопросы всегда будут, их будет немало, самое главное, чтобы ты сам знал на них ответы, иллюзии могут засесть в твоей голове надолго. 80 дней до боя», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи должен состояться 24 октября. Ожидается, что это противостояние возглавит турнир UFC 254. Этот поединок станет первым для россиянина с сентября 2019 года и первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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