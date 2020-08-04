Хабиб начал отсчёт дней до боя с Гэтжи и показал фото с тренировки

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал вести отсчёт дней до боя с временным чемпионом лиги в лёгком дивизионе Джастином Гэтжи. Кроме того россиянин поделился философской мыслью и фотографиями с тренировки.

«Вопросы всегда будут, их будет немало, самое главное, чтобы ты сам знал на них ответы, иллюзии могут засесть в твоей голове надолго. 80 дней до боя», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи должен состояться 24 октября. Ожидается, что это противостояние возглавит турнир UFC 254. Этот поединок станет первым для россиянина с сентября 2019 года и первым после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.