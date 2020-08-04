Вартанян — о бое с Коковым: я голоден, давно не дрался

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от грядущего поединка с Мухаммадом Коковым.

«У меня должен был быть бой 24 июля, потом 8 августа, а теперь вот 5 сентября. Подготовку я буду также проходить у себя в «Стреле», в Москве. Менять ничего не собираюсь, так как я уже был на пике подготовки к 8 августа.



Я видел бои Кокова, мы дрались с ним на некоторых турнирах вместе. Он дрался в категории 66 кг. А также в этом году он провёл первый бой в 70 кг.



Я готов был драться в свои две намеченные даты, поэтому я готов драться и 5 сентября. Пока ничего не предвещает изменений. Я выйду, буду настроен на победу и яркое выступление, чтобы порадовать всех любителей смешанных единоборств. Я голоден, давно не дрался и хочу проявить себя в бою», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Вартанян и Коков встретятся на турнире ACA 110.