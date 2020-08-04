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Дана Уайт намерен посетить тренировку Майка Тайсона

Дана Уайт намерен посетить тренировку Майка Тайсона
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что поддерживает бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона, который объявил о возобновлении карьеры и в сентябре проведёт выставочный поединок с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

«На следующей неделе я прибуду к Майку, чтобы понаблюдать за его тренировкой. Я в восторге от Тайсона. Он говорит, что в нём есть огонь, он хочет драться. Рой Джонс тоже хочет поединка. Эти ребята взрослые люди и я на 100% поддерживаю их», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Напомним, Рой Джонс и Майк Тайсон должны провести поединок 12 сентября. Для Майка это будет первый бой с 2005 года. Рой Джонс последний раз появлялся на ринге в 2018 году.

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