Дана Уайт: Чимаев хочет драться каждую неделю
Президент UFC Дана Уайт восхищается рвением Хамзата Чимаева драться как можно чаще. Вместе с тем он подчеркнул, что поединок с бойцом из топ-15 Чимаеву ещё не гарантирован.
«Не знаю, получит ли он в следующем поединке кого-то из топ-15. Работаем над его боем. Этот парень хочет драться каждую неделю. Мне нравится такой подход. Так что ищем соперника.
Будет ли сложно убедить бойца из топ-15 встретиться с ним? Послушайте, это бизнес. Если кто-то входит в рейтинг, его не должен беспокоить кто-то находящийся за пределами пятнадцати лучших. Популярность Чимаева растёт очень быстро, и бой с ним — хороший вариант. Надеюсь, найдётся кто-то, кто захочет нанести ему первое поражение", — приводит слова Уайта BJ Penn.
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