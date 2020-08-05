Кевин Ли намерен помочь Сен-Пьеру в подготовке к бою с Хабибом

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли признался, что намерен помочь экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру подготовиться к противостоянию с чемпионом лиги в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
«К тому моменту я буду здоров. Буду готов к возвращению, собираюсь тренироваться и драться. Буду проходить тренировочный лагерь в том же зале, что и Жорж. Так что когда он будет готов, я буду в его углу. Стану частью его тренировочного лагеря и буду готовить его. Мне кажется, я понимаю игру Хабиба», — приводит слова Ли BJ Penn.
На данный момент Сен-Пьер не объявлял о возобновлении профессиональной карьеры. Но Нурмагомедов уже намекнул, что его встреча с канадцем может состояться в апреле 2021 года.
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