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Кевин Ли намерен помочь Сен-Пьеру в подготовке к бою с Хабибом

Кевин Ли намерен помочь Сен-Пьеру в подготовке к бою с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли признался, что намерен помочь экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру подготовиться к противостоянию с чемпионом лиги в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«К тому моменту я буду здоров. Буду готов к возвращению, собираюсь тренироваться и драться. Буду проходить тренировочный лагерь в том же зале, что и Жорж. Так что когда он будет готов, я буду в его углу. Стану частью его тренировочного лагеря и буду готовить его. Мне кажется, я понимаю игру Хабиба», — приводит слова Ли BJ Penn.

На данный момент Сен-Пьер не объявлял о возобновлении профессиональной карьеры. Но Нурмагомедов уже намекнул, что его встреча с канадцем может состояться в апреле 2021 года.

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