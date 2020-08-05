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У Магомедшарипова опять сорвался утверждённый бой с Родригесом

У Магомедшарипова опять сорвался утверждённый бой с Родригесом
Бокс/ММА / UFC 0

Бой с участием полулегковесов Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, не состоится. Причина — травма Родригеса, который повредил лодыжку. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.

Информацию о травме Родригеса подтвердил его менеджер Абрахам Кава. Бой Магомедшарипов — Родригес должен был возглавить турнир 29 августа. Теперь россиянину ищут нового соперника, и не исключено, что им станет Келвин Каттар, который проиграл Забиту единогласным решением судей на турнире в Москве в ноябре 2019 года.

Это уже второй случай, когда у Магомедшарипова сорвался бой с Родригесом. Впервые это произошло в 2018 году.

На счету Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в MMA, в том числе 6 побед в 6 поединках в UFC.

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