У Магомедшарипова опять сорвался утверждённый бой с Родригесом

Бой с участием полулегковесов Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, не состоится. Причина — травма Родригеса, который повредил лодыжку. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на слова президента UFC Даны Уайта.
Информацию о травме Родригеса подтвердил его менеджер Абрахам Кава. Бой Магомедшарипов — Родригес должен был возглавить турнир 29 августа. Теперь россиянину ищут нового соперника, и не исключено, что им станет Келвин Каттар, который проиграл Забиту единогласным решением судей на турнире в Москве в ноябре 2019 года.
Это уже второй случай, когда у Магомедшарипова сорвался бой с Родригесом. Впервые это произошло в 2018 году.
На счету Магомедшарипова 18 побед и 1 поражение в MMA, в том числе 6 побед в 6 поединках в UFC.
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