Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном. В 1997-м Майк откусил ухо Холифилду
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс решил застраховать уши в преддверии поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном. Об этом рассказал менеджер Джонса Жолт Барна.
Напомним, выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов.
«Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус», — отмечается в сообщении пресс-службы Roy Jones Jr Boxing Russia в «Инстаграме».
Напомним, Тайсон дважды выходил на ринг с Эвандером Холифилдом. В первом бою Холифилд нокаутировал Тайсона, во втором Майка дисквалифицировали, после того как он атаковал соперника, откусив кусочек уха.
Тайсон заявил о желании нокаутировать Джонса в выставочном бою
- 5 августа 2020
-
09:39
-
08:55
-
00:39
- 4 августа 2020
-
23:55
-
22:48
-
22:40
-
20:45
-
19:55
-
18:34
-
18:21
-
17:18
-
16:09
-
15:32
-
15:03
-
14:03
-
12:40
-
12:00
-
11:01
-
10:20
-
09:38
-
09:00
-
06:37
-
04:58
- 3 августа 2020
-
23:56
-
23:07
-
21:49
-
19:51
-
18:35
-
17:16
-
16:01
-
15:01
-
14:00
-
13:01
-
12:20
-
11:02
Партнерский контент