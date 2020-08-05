Рой Джонс застрахует уши перед боем с Тайсоном. В 1997-м Майк откусил ухо Холифилду

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс решил застраховать уши в преддверии поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном. Об этом рассказал менеджер Джонса Жолт Барна.

Напомним, выставочный бой Тайсон — Джонс пройдёт 12 сентября в Калифорнии и будет состоять из восьми раундов.

«Учитывая, что в июне 1997 года во время боя Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду, менеджер решил предусмотреть подобный казус», — отмечается в сообщении пресс-службы Roy Jones Jr Boxing Russia в «Инстаграме».

Напомним, Тайсон дважды выходил на ринг с Эвандером Холифилдом. В первом бою Холифилд нокаутировал Тайсона, во втором Майка дисквалифицировали, после того как он атаковал соперника, откусив кусочек уха.