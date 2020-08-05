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«Не смей проигрывать чёртовому Хабибу!» Экс-чемпион UFC Биспинг поддержал Сен-Пьера

«Не смей проигрывать чёртовому Хабибу!» Экс-чемпион UFC Биспинг поддержал Сен-Пьера
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории британец Майкл Биспинг выразил поддержку экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях Жоржу Сен-Пьеру, который может провести поединок с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что последний бой в карьере Нурмагомедов может провести с Сен-Пьером. Канадец официально завершил карьеру в феврале 2019 года.

«На месте Жоржа я бы не согласился на поединок. Чем больше времени проходит с момента его ухода, тем больше вероятность его поражения. Рано или поздно он проиграет.

На месте Жоржа я бы оставался в стороне и сохранил наследие Майкла Биспинга. Жорж, даже не смей проигрывать чёртовому мелкому легковесу!» — рассказал Биспинг в своём подкасте.

Сен-Пьер ответил на вопрос о бое с Нурмагомедовым
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