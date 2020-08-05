Яна Куницкая назвала лучшую девушку — бойца в истории MMA

Российская спортсменка Яна Куницкая, выступающая в UFC в женском легчайшем весе, рассказала, кто, по её мнению, является сильнейшей представительницей смешанных единоборств в истории. Она согласилась с президентом UFC Даной Уайтом, что этого звания заслуживает Аманда Нуньес.
«Во-первых, я согласна с Даной, поскольку она доказала это уже всем. Что касается тотального доминирования, то тут много факторов. И один из факторов – переезд в Штаты, в American Top Team (частью этой команды является и Алексей Олейник. – Прим. «Чемпионата»). Когда она начала тренироваться там, у неё был большой прогресс. До этого у неё были проигранные бои, но ребята, с которыми я общалась на эту тему, говорят, что там в основном были ментальные моменты.
Сама по себе она была достаточно подготовлена, но какие-то ошибки допускала психологические. И тут очень хорошо она выросла в этом плане. Пока я не вижу, кто бы смог выиграть у неё», — сказала Куницкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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